Calciomercato Milan – Colpo dal Barca, può rovesciare i valori in campo

Il calciomercato del Milan finalmente si è sbloccato! Dopo le ufficialità dei riscatti di Florenzi e Messias e l'arrivo a Milanello di Origi, ora il mercato meneghino procede a vele spiegate . Anche perché in questa settimana si chiuderà per forza di cose il passaggio di De Ketelaere in rossonero. E potrebbe non essere l'unico.

Sullo sbarco di Charles De Ketelaere ci dovrebbero essere pochi dubbi - anzi, non ci dovrebbero essere proprio. Il belga, nella sfida di Supercoppa tenutasi domenica, non è nemmeno sceso in campo. L'allenatore del Brugge ha preferito lasciarlo in panchina proprio a causa dei rumors. Insomma, più chiaro di così. La palla ora va a Paolo e Frederic: serve il rilancio conclusivo, l'ultimo, quello decisivo. E poi sì, CDK approderà a Milano. Il classe 2001 però non dovrebbe essere l'unico a cambiar squadra. Il mitico tandem dirigenziale ha messo nel mirino un colpo da 90 per il centrocampo ed è proprio l'ex bianconero: c'è l'accordo sulla formula<<<