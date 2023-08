Milan, Colombo super richiesto: su di lui anche il Genoa

Il Milan continua a lavorare sul fronte delle uscite. L'obiettivo della società meneghina è quello di sfoltire gli esuberi presenti in rosa, per poi investire il ricavato su nuovi prospetti. Messias è pronto ad abbracciare il suono club, ovvero il Genoa. Ma c'è un altro giocatore molto richiesto: si tratta di Lorenzo Colombo.

MILAN: LE ULTIME DI MERCATO

Gianluca di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato delle ultime notizie in orbita rossonera. Secondo il giornalista, sull'attaccante italiano ci sarebbe il forte pressing del Genoa, che lo vorrebbe in prestito. I liguri dovrebbero superare la concorrenza del Cagliari, ma sarebbero fiduciosi di farcela in 2-3 giorni. Per quanto riguarda Messias, si legge, tutto fatto tra Milan e Genoa. Il brasiliano arriverà in prestito oneroso da 1,5 milioni, con obbligo sempre a 1,5 milioni, bonus compresi.