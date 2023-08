Milan, si riapre la trattativa tra l’Atalanta e De Ketelaere

In questa sessione estiva di calciomercatoil Milanha già fatto tanto. Dopo gli otto colpi in entrata, il club rossonero si sta dedicando alle uscite. Uno dei giocatori in partenza è Charles De Ketelaere, ormai fuori dai piani tecnici. Il trequartista belga ha deluso molto nella scorsa stagione e il club rossonero ha deciso di non puntare su di lui. Chi ha deciso di farlo è invece l'Atalanta, che lo ha individuato come profilo giusto per la trequarti di Gasperini.