Milan-Chelsea, Tonali a Sky: “È difficile dare un rigore del genere”

Nulla da fare per il Milan, che a San Siro non riesce a rivendicare la sconfitta dello StamfordBridge. La squadra di Pioli ha iniziato il match sostanzialmente con un uomo in meno, a causa della scelta più che discutibile dell'arbitro tedesco Daniel Siebert, che al 18 esimo minuto ha espulso Fikayo Tomori per fallo da ultimo uomo su MasonMount. Rossoneri sotto di un uomo e sotto di un gol. I rossoneri, nonostante comunque una prestazione di altissimo livello, non hanno potuto ribaltare il risultato, conclusosi 0-2 a favore del Chelsea.