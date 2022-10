Milan-Chelsea, parla Jorginho: “È stato più facile con l’espulsione”

"Quando sei già in vantaggio con l'uomo in più facilita molto giocare tutta la partita. È stata una vittoria importante per noi, dovevamo vincere. Tra il Milan di San Siro di oggi e l'andata sono state due partite un po' diverse. nel primo tempo a Stamford Bridge hanno fatto bene il primo tempo, mentre oggi se vai sotto di un uomo e un gol è difficile fare paragoni. Noi siamo stati bravi ma abbiamo concesso troppo". Queste le parole di Jorginho ai microfoni di Sky Sport nel post partita.

"I dettagli fanno la differenza e in questa partita ne è stato la conferma. Credo che la squadra stia crescendo, il Milan è una squadra forte e oggi ci hanno messo in seria difficoltà". L'ex centrocampista del Napoli ha concluso così l'intervista riferendosi ai rigori del quale è un specialista: "Credo in quello che faccio, in quello che continuerò a fare. L'importante è la squadra e oggi siamo stati bravi".