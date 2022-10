Milan-Chelsea, anche Potter in emergenza: tripla assenza per i Blues

Dopo la vittoria contro il Milan in Champions League, il Chelsea di Graham Potter ha continuato a vincere. Nella sfida del week-end i Blues si sono imposti contro il Wolverhampton per 3-0, stesso risultato inflitto ai danni dei rossoneri mercoledì scorso. Domani il Milan scenderà in campo per affrontare di nuovo i londinesi in cerca di riscatto. Com'è noto Pioli convive da mesi con una squadra in emergenza: i tanti infortuni in casa Milan hanno costretto il tecnico emiliano a fare delle scelte obbligate - come la titolarità di Ballo-Touré nella sfida d'andata a Stamford Bridge.