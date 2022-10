MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Chelsea

MINUTO 17 - Mount si incunea nell'area di rigore rossonera, viene leggermente trattenuto da Tomori e poi va al tiro trovando l'opposizione di Tatarusanu. L'arbitro non ha dubbi: fischia calcio di rigore ed espelle il difensore inglese del Milan. Decisione a dir poco dubbia quella del direttore di gara Siebert che non può essere cambiata nemmeno dal VAR. Riguardando l'azione è palese come la trattenuta non fosse degna ne del calcio di rigore, ne tanto meno del cartellino rosso. Assurdo come una delle manifestazioni più seguite al Mondo - la Champions League - sia spesso decisa da gravi e inaccettabili errori arbitrali come questo.