Calciomercato Milan, Maldini spiazza tutti i giornali: “Ecco chi vuole” | News

Dopo la bella vittoria contro i bianconeri di Allegri in campionato, ora il Milan si appresta ad accogliere a San Siro il Chelsea per la quarta giornata del girone di Champions League. C'è da riscattare il pesante e netto risultato dell'andata, ma forse i rapporti tra i due club non si limiteranno al confronto in campo. C'è anche il tema calciomercato che incombe, sempre molto caldo tra Milan e Chelsea.