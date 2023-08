Ex Milan, la cessione di Kessiè fa sorridere i rossoneri: questo l’incasso

Franck Kessiè ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita. La sua cessione fa sorridere anche il Milan, che ha ricevuto una parte dei soldi

La scorsa estate il Milan ha perso a zero Franck Kessiè , che si è trasferito al Barcellona. Tuttavia dopo una sola stagione presso il club blaugrana, l’ivoriano ha capito di non poter continuare lì la sua esperienza e ha deciso di abbandonare il calcio del Vecchio Continente.

Anche lui ha infatti deciso di espatriare nel ricchissimo torneo dell’Arabia Saudita, quest’anno accettato da tanti campioni dei top club europei. Kessiè si è trasferito all’Al Ahli per 12,5 milioni di euro. Si tratta di una somma assai vantaggiosa per il Barcellona, che rappresenta una plusvalenza netta dal momento che lo ha acquistato la scorsa estate a parametro zero.