Calciomercato, Pellegatti spara la bomba: “Lukaku al Milan, vi dico che…”

Torniamo, come sempre, a fare il punto sulle ultime notizie di calciomercato che riguardano il Milan con la nostra consueta raffica, in cui abbiamo racchiuso in un unico articolo tutte le news di mercato più calde e importanti delle ultime ore. E di novità, effettivamente, ce ne sono parecchie in orbita rossonera.

Sappiamo infatti che la carne al fuoco in casa Milan è tanta, con i dirigenti rossoneri che sono impegnati su più tavoli contemporaneamente. Uscite, nuovi colpi in entrata e possibili sorprese last minute: gli argomenti sono parecchi. Senza perdere altro tempo dunque, diamo subito il via alla nostra raffica di mercato, da sfogliare rapidamente una notizia dopo l'altra fino ad arrivare alle clamorose rivelazioni in esclusiva di Carlo Pellegatti su Romelu Lukaku: partiamo dalla prima news <<<