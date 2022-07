Campagna abbonamenti: domani al via la terza fase

“La sottoscrizione dell'abbonamento offre anche la possibilità di acquistare, in fase di prelazione, i biglietti della fase a gironi della Champions League 2022/23: gli abbonati al campionato potranno acquistare due tagliandi – uno per sé più un altro in aggiunta - per assistere alle sfide casalinghe di Champions. La tessera stagionale, infine, dà il diritto a sconti esclusivi presso tutti gli store ufficiali AC Milan, al Museo Mondo Milan e presso Casa Milan Bistrot”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito alla terza fase che prenderà il via domani in merito alla campagna abbonamenti del diavolo in vista della prossima stagione. <<<In vista di questa sessione di mercato i rossoneri pensano ad un trequartista del Real Madrid: Paolo Maldini e Frederic Massara lo puntano e cercheranno il colpaccio in vista della prossima stagione!>>>