Il Milan pensa ad Asensio: il madrileno strizza l’occhio

Quello appena iniziato dovrà essere un mercato mirato al rafforzamento della rosa rossonera. L'obiettivo è quello di essere più forti in vista dell'inizio del prossimo campionato senza stravolgere la squadra e senza dover per forza cedere pezzi da 90 per finanziare il mercato in entrata . Ad occuparsi di questo arduo compito saranno proprio Paolo Maldini e Frederic Massara.

Vi ricordiamo che il contratto di Marco Asensio con il Real Madrid scade nell'estate del 2023, cioè tra esattamente un anno. Questo fattore gioca a favore di club come il Milan che tentano l'assalto al forte fantasista spagnolo. Partendo da questo presupposto la richiesta del Real Madrid non potrà essere troppo esosa altrimenti il rischio è quello di perdere Asensio a parametro zero. L'ingaggio dello spagnolo è quello che di più spaventa la società rossonera. Sebbene non si sia ancora arrivati a parlare di ciò, il Milan ha già un'idea di quello che potrebbe chiedere Marco Asensio per accettare la proposta rossonera e la dirigenza rossonera non è sicura di essere in grado di poter soddisfare le richieste del giocatore delle furie rosse.