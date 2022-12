Milan, allenamento nel mattino. Calabria pronto, si valuta Origi

Questa mattina il Milan si è ritrovato al centro sportivo di Milanello per effettuare il consueto allenamento della giornata. La sessione è stata seguita anche dai due direttori Paolo Maldini e Frederic Massara . Gli uomini di Pioli hanno svolto la prima parte della seduta in palestra , dove hanno svolto la consueta attivazione muscolare.

Buone notizie arrivano da Davide Calabria. Il capitano rossoneroha infatti smaltito del tutto l’infortunio subito il primo ottobre ed è pronto a tornare in campo. Il terzino potrebbe giocare una parte dell’amichevole contro il PSV, in programma il 30 dicembre. Invece restano da valutare le condizioni di Divock Origi, fermatosi tra le due amichevoli di Dubai. Se lo stop dovesse essere lungo, la società sarebbe costretta a trovare una soluzione sul mercato. Nel frattempo le alternative a Giroud sono Rebic in attacco o anche l’adattamento di De Ketelaere.