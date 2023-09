Verso Cagliari-Milan, anche Claudio Ranieri non parlerà in conferenza

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la sesta giornata di Serie A. La squadra sarda sosterrà comunque la rifinitura nel centro sportivo di Asseminello. Stesso discorso per Stefano Pioli che non presenterà il match in conferenza stampa ai giornalisti. Nel pomeriggio, i meneghini, prenderanno il volo delle 17.30 a Malpensa verso la Sardegna. Sarà un match importantissimo per entrambe le squadre: sia per i rossoneri che vorranno replicare la prestazione contro il Verona - per continuare a mettere in fila risultati utili e sia per il Cagliari che è alla ricerca della prima vittoria in campionato.