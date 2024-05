Stasera Milan-Cagliari: ecco come arriva la squadra di Ranieri

Il focus sui sardi: "Il Cagliari è in piena lotta salvezza, per ora a +3 dalla zona retrocessione. Ogni punto può fare la differenza e quelli in palio a Milano sono difficili ma molto pesanti. I rossoblù hanno lasciato alle spalle il pareggio casalingo contro il Lecce (1-1), agrodolce perché - pur sotto di un uomo - il sigillo di Krstović è arrivato nel finale dopo il vantaggio di Mina. Proprio il colombiano non sembra al meglio ma dovrebbe farcela. Petagna e Pavoletti, non al 100%, Mancosu in fase di recupero. Assenti Jankto, Makoumbou e Viola, squalificati Augello e Gaetano. Qualche problema di formazione, Mister Ranieri probabilmente proporrà il 3-5-2: da Scuffet a Luvumbo, passando per Nández.