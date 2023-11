Milan-BVB, il commento: i tedeschi si impongono 3-1, diavolo al tappeto!

Parte forte il Milan che al sesto si guadagna un rigore con il tiro di Chukwueze che viene deviato di braccio da un difensore del Dortmund . Dal dischetto Giroud si fa ipnotizzare da Kobel e si resta sullo 0-0. Capovolgimento di fronte e questa volta sono i tedeschi a procurarsi un rigore con Bynoe-Gittens che viene atterrato da Calabria in area di rigore. Il rigore lo tira Reus che non sbaglia portando avanti i giallorossi al nono. Ora è il Dortmund a condurre la gara con Tomori che interviene due volte salvando i rossoneri nei 20 minuti successivi. Proprio nel momento migliore del BVB , il Milan trova il pareggio. Fa tutto Chukwueze che parte dalla bandierina del calcio d'angolo, salta come birilli due difensori e lascia partire un mancino rasoterra che si rivela imparabile per Kobel . Magia del nageriano al 38esimo e il Milan ora attacca a testa bassa. nel recupero del primo tempo Calabria tutto solo in area di testa spreca da posizione defilata. 1-1 dunque al riposo.

La cronaca del secondo tempo

Parte ancora forte come nella prima frazione il Milan. Al 56esimo Loftus-Cheek galoppa sulla fascia, ma non riesce a servire Giroud in area tutto solo. al 59esimo torna in vantaggio il con Bynoe-Gittens che, tutto solo, da dentro l'area di rigore non lascia scampo a Maignan. Ora i rossoneri sono in difficoltà e i tedeschi ne affrofittano, Al 69esimo Adeyemi, appena entrato, colpisce in contropiede con il suo tiro che entra complice anche un intervento non pulito di Maignan. Cambi della disperazione del Milan a un quarto d'ora dalla fine. Al minuto 85 Jovic in torsione colpisce un palo clamoroso. All'88esimo Fullkrug spacca la traversa pareggiando il conto dei legni. Finisce 3-1 per i tedeschi. Da San Siro è tutto amici de IlMilanista.it.