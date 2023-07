Milan, Brescianini al Frosinone: i dettagli dell’operazione

Continua il lavoro della dirigenza rossonera, che sta pianificando a piccoli passi la squadra per la prossima stagione sportiva...

Continua il lavoro della dirigenza rossonera, che sta pianificando a piccoli passi la squadra per la prossima stagione sportiva, inaugurata ieri con la pubblicazione del calendario. Furlani e Moncada stanno lavorando sul fronte delle entrate, per regalare al proprio mister un Milan all'altezza delle altre big. Si programmano ovviamente anche le uscite, con Marco Brescianini verso Frosinone .

Negli ultimi anni Brescianini é stato in giro per l'Italia per fare esperienza. Prima alla Virtus Entella, poi al Monza e infine al Cosenza. Quest’anno, però potrà fare finalmente il grande salto nella nostra splendida Serie A.