Milan, dalla Spagna sono certi: Morata è sempre più vicino

Il Milanha già acquistato due nuovi giocatori per la prossima stagione, ma è pronta a portare a termine altri colpi. Nella giornata di oggi Luka Romero firmerà il contratto con i rossoneri, dopo le visite mediche della mattinata. Tuttavia il club di via Aldo Rossi non vuole fermarsi qui, ma è pronto ad assicurarsi altri giocatori per rafforzare la rosa attuale.