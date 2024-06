Milan, Brassier di nuovo sulla lista rossonera: Fonseca lo ammira

Il Milan è al lavoro da tempo per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. I rossoneri sono alla ricerca di colpi da realizzare durante il mercato estivo per rendere la squadra pronta prima dell’inizio del campionato.

Tra i giocatori monitorati dal Milan c’è Lilian Brassier del Brest. Il difensore è già stato cercato dai dirigenti rossoneri durante le passate sessioni di mercato e in estate tornerà su di lui. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2025 e per tale motivo i Diavoli vorrebbero provare a prenderlo non spendendo più di 10-12 milioni di euro.