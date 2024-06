Calciomercato Milan, Fonseca ha deciso: “Vuole questo giocatore” | News

Non è ancora diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, ma Fonseca detta già le regole del mercato rossonero. Il tecnico portoghese avrebbe infatti già dato alcune direttive precise e concrete che dovranno indirizzare il calciomercato del Milan. In attacco, ad esempio, Fonseca avrebbe chiesto un centravanti fisico e di movimento, bravo soprattutto a giocare per e con la squadra. Ecco perché starebbe scemando la candidatura di Jonathan David, nonostante il canadese abbia fatto benissimo al Lille proprio con Fonseca in panchina.