Milan-Borussia Dortmund: la time machine con protagonista Serginho

Dopo la vittoria con la Fiorentina, è tempo di pensare all'Europa. Domani il Milanaffronterà a San Siro il Borussia Dortmund in un match decisivo per il cammino in Champions League. In attesa della sfida, riviviamone una del passato con la time machine del sito ufficiale del club. Il ricordo: "Penultimo turno del Girone F di UEFA Champions League, a San Siro arriva il Borussia Dortmund e sarà un crocevia di assoluta importanza per i rossoneri. Lo 0-0 dell'andata è stato il settimo precedente tra le due squadre, che in campo europeo hanno dato vita a sfide entusiasmanti. Lo fu, per esempio, il doppio confronto nella Coppa UEFA 2001/02, che vide il passaggio dei gialloneri in Finale ma che ci regalò una sfida di ritorno da cuori forti con un grande protagonista: Sérgio Cláudio dos Santos, per i rossoneri Serginho. Proviamo a riviverla nel nostro Time Machine.