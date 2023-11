Milan-Borussia Dortmund, Pioli spiega: “Possono lasciare qualche spazio”

Questa sera alle 21 il Milan affronterà il Borussia Dortmund a San Siro, nel penultimo match del girone di Champions: la previsione di Pioli

Dopo la vittoria ritrovata in campionato, stasera si torna in campo in Europa. Questa sera alle 21 il Milanaffronterà il Borussia Dortmund a San Siro, nel penultimo match del girone di Champions League.

Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, Stefano Pioli ha spiegato quali saranno le chiavi tattiche della gara. L'analisi del tecnico: "Nella nostra fase di non possesso andiamo sempre sopra gli avversari, nel senso che dipende da come si schierano i centrocampisti avversari. E' chiaro che, se hanno un vertice basso, allora noi andiamo a lavorare con un vertice un po' più alto. Loro sono una squadra molto versatile in fase di costruzione, che cambia molto. Dovremo essere bravi a leggere questa situazione".

Il tecnico ha spiegato: "Affrontiamo una squadra molto verticale, che non predilige il possesso palla ma la profondità e il portare molti giocatori sopra palla. Si tratta di una squadra offensiva, che può lasciare qualche spazio. Dovremo essere una squadra preparata, compatta, preparata a sfruttare ogni minima situazione che si potrà creare".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.