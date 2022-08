E’ ancora disponibile qualche biglietto per Milan vs Bologna

Sabato sera si giocherà Milan vs Bologna. È ancora disponibile qualche biglietto per la partita dello stadio San Siro

Redazione Il Milanista

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito alla vendita dei biglietti per Milan vs Bologna di sabato sera allo stadio San Siro di Milano.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito

“Dopo il debutto casalingo in Serie A del 13 agosto contro l'Udinese, e la trasferta di Bergamo alla seconda giornata, il Milan affronterà a San Siro il Bologna il prossimo 27 agosto alle 20.45. L'incrocio con gli emiliani riporta alla mente un mese di aprile adrenalinico per i tifosi milanisti, con i felsinei capaci di imporre lo 0-0 casalingo al Milan nell'ultimo confronto giocato a San Siro lo scorso 4 aprile. I precedenti totali tra le due squadre sono 180, con 85 vittorie rossonere, 46 pareggi e 49 successi rossoblù”.

La vendita dei biglietti per Milan vs Bologna

“I biglietti per Milan-Bologna sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuti Vivaticket. La vendita libera è iniziata mercoledì 27 luglio alle ore 12.00 e resterà aperta fino ad esaurimento posti. Il settore ospiti, invece, è vendibile soltanto sui circuiti Vivaticket”.

I prezzi e le promozioni per il match

“Il costo dei biglietti per Milan-Bologna parte da 14€. Gli Under 16, accompagnati da un adulto, potranno usufruire della tariffa speciale a 10€ in determinati settori, gli Under 25 di quella a 14€ e, infine, gli Over 60 avranno prezzi scontati a partire da 24€ in alcune zone dello stadio.

Il club 1899

Anche per Milan-Bologna è già attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili solo su singleticket.com a partire da 179€”. Questo il comunicato ufficiale sul sito del Milan in merito alla vendita dei biglietti per Milan vs Bologna in programma sabato sera allo stadio San Siro. <<<Arrivano delle news a dir poco clamorose per quanto riguarda il suo futuro. Sul nostro sito de IlMilanista.it trovate gli indizi riguardo una sua possibile cessione in questa sessione di mercato!>>>