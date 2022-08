News Milan, mercato: bufera Leao! “Vuole la cessione, trattativa in corso”

Pare proprio che questa estate di mercato del Milan sia condannata a vivere di telenovele e colpi di scena infiniti. Prima De Ketelaere e Renato Sanches, ora grande attesa per gli ultimi colpi in entrata, con gli scenari che cambiano repentinamente giorno dopo giorno. E non solo.

Di tanto in tanto, durante gli ultimi mesi di calciomercato, è spuntato fuori anche il nome di Rafael Leao. Sia perché la trattativa per il rinnovo con il Milan appare molto complicata, sia perché si vocifera che molti top club siano pronti ad affondare il colpo per portarlo via da Milano. Si è parlato soprattutto di PSG nel recente passato. Ma adesso in orbita Milan sta circolando un'altra news di mercato ancor più pesante delle precedenti proprio su Rafael Leao