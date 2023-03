Riavvolgiamo il nastro: ripercorriamo la vittoria degli uomini di Abate

Il Milan Primavera ha battuto il Bologna per una rete a zero. Ecco la cronaca del match con le azioni più salienti

Redazione Il Milanista

Sul sito del Milan è presente un comunicato ufficiale in merito alla cronaca del match tra il Milan e il Bologna Primavera finito uno a zero per i rossoneri.

La cronaca del primo tempo — “A precedere il calcio d'inizio un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Cutro. Dopo 15' interlocutori senza occasioni, il primo squillo arriva al 16' quando Cuenca si accentra e conclude con un sinistro potente dal limite pescando la risposta coi pugni del portiere felsineo Franzini. Al 31' un cross di Bakoune assume una parabola insidiosa che ancora Franzini respinge in calcio d'angolo: su questo corner bell'inserimento di Nsiala, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa. Prima occasione ospite al 35', quando una torsione in area di Raimondo sfiora la porta difesa da Nava. È l'ultimo acuto di un primo tempo che, per il resto, scorre via senza ulteriori emozioni”.

La cronaca del secondo tempo — “La ripresa parte con un cambio - Victor al posto di Foglio - e un'occasione interessante per Mangiameli, che avanza in progressione e conclude prendendo in controtempo Franzini: palla fuori di poco. Cresce l'intensità di entrambe le squadre, al 56' Nava vola per respingere il sinistro di Anatriello. Due minuti dopo arriva il vantaggio rossonero. Fa tutto Chaka Traorè: riceve sulla sinistra, si accentra in dribbling e conclude ai 25 metri con un destro che scheggia il palo prima di depositarsi in rete. Il Milan continua ad attaccare, al 68' Stalmach mette fuori su un bel cross di Bakoune. Al 78' Mangiameli e Alesi mancano di pochissimo l'inserimento sul traversone insidioso di Sia. L'intensità da parte di entrambe le squadre resta alta ma le occasioni latitano: dopo 4' di recupero al fischio finale è 1-0 per il Milan”.