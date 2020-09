Milan-Bodø/Glimt: tanta sofferenza, poca condizione, obiettivo raggiunto

MILANO – Il Milan supera il suo personale secondo turno preliminare di Europa League, battendo il Bodø/Glimt e avvicinandosi ancora un pò alla fase a gironi. Ecco il racconto della partita.

PRIMO TEMPO – Partono bene i norvegesi che provano, seppur con evidenti differenze tecniche a fare gioco e a portarsi volentieri nella metà campo avversaria. E’ proprio dei gialli infatti la prima conclusione in porta che non impegna comunque particolarmente Gigio Donnarumma. All’undicesimo minuto ci prova Calabria con una conclusione potente, ma imprecisa. Al 14esimo passa in vantaggio il Bodø con un contropiede rapidissmo, traversone basso dalla sinistra e Kaspet Junker batte Donnarumma. Due minuti dopo arriva subito la risposta rossonera: controllo, dribbling e conclusione di sinistro di Calhanoglu, tutto perfetto ed il Milan la pareggia. Al 22esimo ci riprova ancora Calhanoglu, tiro dai 25 metri di poco alto. Al 26esimo minuto Lorenzo Colombo impensierisce con una sassata dall’interno dell’area di rigore l’estremo difensore norvegese che però risponde prontamente. Al 32esimo arriva il primo gol di Colombo in gara ufficiale: azione da play condotta sulla sinistra, gran giocata di Calhanoglu di tacco a smarcare l’attaccante rossonera che insacca da pochi metri.

SECONDO TEMPO – Parte forte il Milan nel secondo tempo provando da subito a far male alla difesa norvegese. Ancora Calhanoglu appare in grandissimo spolvero: schema perfetto su calcio d'angolo dalla destra battuto da Castillejo, palla all'altezza della linea dell'area di rigore e il turco non sbaglia di prima intenzione. Non ci mette molto il Bodø/Glimt a riaccorciare le distanze: rimpallo perso da Bennacer e fulmine dai 20 metri che fulmina Donnarumma: 3-2. Si fa vedere il Milan, prima su occasione di calcio d'angolo con colpo di testa di Gabbia fermato sulla linea dalla difesa del Bodo, poi con Theo che non riesce però nello scavetto decisivo. Il Milan soffre molto nel finale, specie sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma che trova la pronta risposta di Donnarumma. Al 92esimo occasionissima ancora per i norvegesi che però si divorano un go fatto sparando alto.