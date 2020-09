Calciomercato Milan, allarme Ibra: colpo in attacco? Ecco chi può arrivare

Calciomercato Milan – Ibra positivo, è emergenza attacco: Maldini pensa a un nuovo acquisto?

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – “Il Covid ha deciso di sfidarmi, pessima idea”. Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic dopo aver ricevuto l’esito dell’ultimo tampone. Il fenomeno svedese, a cui vanno i migliori auguri di pronta guarigione, ha accolto la notizia con la sua solita ironia, ma Stefano Pioli sarà sicuramente meno divertito. Il Milan non dispone di una reale alternativa a Zlatan da mettere al centro dell’attacco e per ora si affiderà al giovanissimo Colombo. Ma per una stagione ambiziosa e con l’impegno europeo, potrebbe servire un nuovo innesto per il reparto avanzato.

Ibra sta per compiere 39 anni, età in cui perfino per uno come lui sembra impensabile giocare ogni partita della stagione. A parte la questione Covid dunque – che speriamo possa risolversi in tempi brevi – il Milan non può permettersi di rischiare così tanto, soprattutto se si vuole puntare alla Champions League. Basandoci sulle più recenti voci di mercato e ipotizzando che il Milan possa tornare a intervenire sull’attacco, abbiamo quindi stilato una lista di possibili candidati al ruolo di vice Zlatan.

Il nome da sogno è sempre quello di Luka Jovic. Il gioiellino del Real, con cui il Milan ha sempre ottimi rapporti e ha concluso diverse operazioni, sarebbe perfetto per alternarsi con Ibrahimovic. Attenzione però anche alla pista Vlahovic: il giovane della Fiorentina sembrerebbe piacere alla dirigenza e a Pioli. Nel pieno di un'emergenza come questa, potrebbe anche esserci spazio per particolari suggestioni. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile ritorno di Stephan El Shaarawy, che potrebbe agire sia come punta che come esterno. Ipotizzabili anche ritorni di fiamma per il giovane Scamacca, ancora incerto del suo futuro al Sassuolo, o Deulofeu, che vorrebbe lasciare il Watford. Quest'ultimo sarebbe più un rinforzo per le fasce, che però permetterebbe a uno tra Leao e Rebic di posizionarsi al centro dell'attacco in assenza di Ibra.