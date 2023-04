Milan, il sogno di mercato arriva dai Blancos: di chi si tratta?

Dopo la rocambolesca vittoria di ieri sera al Maradona, i dirigenti rossonero sono a lavoro per programmare il futuro. Maldini e Massara stanno valutando diversi profili da regalare al proprio mister per il mercato estivo, tra questi vi sono anche i giocatori che andranno in scadenza contrattuale. Uno di questi è certamente Marco Asensio, un vero e proprio campione, che farebbe le fortune di diverse squadre. Ingaggiare Asensio è tutt’altro che semplice. Oggi percepisce uno stipendio da circa 5 milioni di euro netti annui - ma va alla ricerca di un contratto più ricco. Inoltre, il suo procuratore Jorge Mendes chiede una cospicua commissione per sé.