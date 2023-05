Milan, attaccante da 20 gol stagionali cercasi: i nomi in lizza

Il Milan di Stefano Pioli sta iniziando a muovere i primi passi sul fronte mercato. L'obiettivo dei rossoneri...

Redazione Il Milanista

Il Milan di Stefano Pioli sta iniziando a muovere i primi passi sul fronte mercato. L'obiettivo dei rossoneri è ormai chiaro a tutti: ovvero puntellare il reparto offensivo. Bisognerà, dunque, dare una nuova impronta, tramite qualche cessione e acquisto. Divock Origi molto probabilmente saluterà Milano, su di lui c'è l'interesse di diversi club, tra cui diversi provenienti dalla Turchia. Anche Ante Rebic è pronto a partire, all'insegna di nuove avventure che possano valorizzarlo nuovamente.

Il Milan però ha bisogno di un nuovo bomber, da affiancare ad Olivier Giroud, che sia in grado di mettere a referto numeri importanti, che possano aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Anche Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul proprio canale Youtube del mercato dei rossoneri: “Indubbiamente la prossima stagione deve partire con l’acquisto di un centravanti, ma come numero uno quanto ad importanza. Abbiamo capito cosa significa avere un attaccante come Lautaro Martinez o Olivier Giroud (l’unica differenza è l’età). Il francese, però, non basta perché nonostante si sia moltiplicato, purtroppo non è più giovanissimo. serve un altro Olivier Giroud, serve la perla, serve il grande attaccante“.

“Ieri si è sparsa la voce di Openda, che ha realizzato tanti gol con il Lens. Quando ho cercato di capire se fosse il nome giusto, mi hanno un po’ raffreddato questa ipotesi. Molti mi hanno detto che il nome giusto sia Icardi… signori guadagna 10-12 milioni di euro, il campionato turco non è certo quello italiano. Sono un suo ammiratore, ma non so quanto possa dare. C’è sempre da considerare che devi pagarlo…”

Il Milan punterà anche su una terza punta, per completare il reparto offensivo. Oltre al grande centravanti e Giroud, spazio ad un altro attaccante – “Non credo che il Milan possa puntare su Scamacca per essere il rivale di Lautaro Martinez. Partiamo dalle parole di Pioli, che ha detto ‘sarà un centravanti forte’. Mi auguro che Maldini e Massara trovino la figura giusta, così da alzare la caratura d’Europa. Si deve partire dal centravanti. Come terzo attaccante va bene Ekitike, Scamacca, tanto arriveranno in prestito o Arnautovic, che non costa molto”.