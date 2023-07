Milan, biglietti in vendita per il Trofeo Silvio Berlusconi

È partita la vendita dei biglietti per l’amichevole tra Monza e Milan dell’8 agosto, partita valida per il Trofeo Berlusconi

È ufficialmente iniziata la preparazione del Milanin vista della prossima stagione. I rossoneri sono tornati ieri al centro sportivo dove hanno effettuato il primo allenamento estivo. In queste due settimane i giocatori si alleneranno agli ordini di mister Pioli, per poi partire alla volta dell’America.