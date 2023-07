Lotito e il retroscena su Milinkovic: “Il Milan mi offrì 140 milioni…”

In un'intervista a Il Messaggero, il presidente della Lazio ha parlato dell'imminente cessione del serbo e di un retroscena sui rossoneri

In queste il mercato italiano è infiammato dalle offerte dei club sauditi. Sergej Milinkovic-Savic, uno dei pezzi pregiati del calcio italiano, è sempre più vicino all'Al Hilal, che è pronto a offrire oltre 20 milioni all'anno al giocatore. Alla Lazio invece andrebbero circa 40 milioni di euro. A svelare la volontà di andare via del giocatore è stato lo stesso Claudio Lotitonella giornata di ieri. Il presidente della Lazio oggi ha fornito altri dettagli, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero.