Mercato Milan / Esonero Pioli: annuncio pesantissimo in diretta Sky | News

Altra grave e pesantissima disfatta per il Milan di Stefano Pioli , che questa volta ne prende addirittura 5 in casa contro il Sassuolo . Ci si aspettava una sterzata forte da parte dei rossoneri dopo i recenti risultati, ma evidentemente la crisi è troppo profonda e il Diavolo sta inesorabilmente scivolando all'inferno. Tanti errori, nessuna reazione, nessun cambio di marcia.

E tra i maggiori imputati finiti nel mirino di tifosi e addetti ai lavori c'è ovviamente proprio mister Pioli. Non potrebbe essere altrimenti, d'altronde. In tanti stanno additando lui - insieme alle scelte di mercato da parte della dirigenza del Milan - come principale colpevole della situazione attuale. E direttamente dagli studi di Sky Sport sono arrivate news molto pesanti proprio sul futuro di Stefano Pioli <<<