Baggio: “Il Milan ha meritato lo Scudetto, nemmeno il Napoli mi dispiaceva”

In esclusiva da Fiumicino in occasione dell’evento “Il talento prende il volo” ha parlato l'ex giocatore Roberto Baggio che sull'Italia fuori dai Mondiali ha detto: “È scandaloso per me che l’Italia non sia andata ai Mondiali come vincitrice degli Europei. Bisognerebbe cambiare le regole. È assurdo, è una vera follia. Il campionato di Serie A? Bello perché ci ha fatto stare con il fiato sospeso fino all’ultimo e merito va ad Inter e Milan, e non mi dispiaceva neanche il Napoli. Fino all’ultima domenica non si sapeva chi avrebbe vinto e questo ha creato grande interesse. Penso che alla fine sia il Milan sia l’Inter meritassero lo Scudetto”.queste le parole in esclusiva da Fiumicino in occasione dell’evento “Il talento prende il volo” da dove ha parlato l'ex giocatore Roberto Baggio.