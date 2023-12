Milan, attenzione al big club di Premier: fa sul serio per Guirassy

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per gennaio. La società deve necessariamente migliorare la rosa a disposizione di mister Pioli per renderla ancora più competitiva. Tra i reparti su cui intervenire maggiormente c’è l’attacco.

Il Milan segue da tempo Serhou Guirassy dello Stoccarda . Il 27enne ha già segnato 18 reti in 14 presenze stagionali con la maglia biancorossa. Tuttavia il centravanti potrebbe essere ceduto già a gennaio, soprattutto grazie a una clausola di risoluzione di soli 17 milioni di euro.

Su di lui è forte l’interesse del Milan , al quale si deve aggiungere però anche quello del Manchester United . I Red Devils hanno messo l’attaccante nel mirino e cercheranno di battere la concorrenza dei Diavoli. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l’evoluzione della situazione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.