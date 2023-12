Di Marzio: “Ibra non è mai andato via dal Milan, grazie al suo carisma…”

Negli ultimi giorni si è parlato molto del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, nominato Senior Advisor di RedBird e del Milan. In merito al nuovo ruolo dello svedese, Gianluca Di Marzio ha dichiarato ai microfoni di SkySport24: "Ibra in realtà non se n'è mai andato dal Milan, si è visto spesso a San Siro. La sua presenza è stata sempre forte”.