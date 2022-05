Andiamo a vedere il match preview di Milan-Atalanta

Tra poco più di un'ora si gioca Milan-Atalanta. Andiamo a vedere il match preview pubblicato sul sito rossonero

“La linea del traguardo è vicina, siamo in testa ma c'è da dare l'ultima pedalata. Nelle settimane del Giro d'Italia il Milan vede vicina la conclusione di una stagione speciale, e la partita contro l'Atalanta rappresenterà l'ultimo abbraccio del 2021/22 con il pubblico di San Siro. Quella contro gli orobici è una sfida da vincere per avvicinare un sogno, senza indugiare troppo in calcoli e combinazioni. Un incontro che vi andiamo a presentare nella nostra consueta Match Preview”.

“Morale alle stelle in casa rossonera, soprattutto dopo il successo in rimonta di Verona che ha confermato il Milan come unico padrone del suo destino. Con 4 punti nelle ultime due partite sarà Scudetto, e il 19° tricolore potrebbe arrivare già questa domenica guadagnando almeno un punto sull'Inter , impegnata a Cagliari subito dopo la partita di San Siro. Tutti disponibili - a eccezione del lungodegente Kjær - per Stefano Pioli, che dovrà però fare i conti con il rischio squalifica per ben cinque giocatori rossoneri, tutti presenti tra i diffidati: Díaz, Kalulu, Leão, Romagnoli e Tomori”.

“Il successo in rimonta di La Spezia ha tenuto vive le speranze, in casa bergamasca, di una conferma in Europa per la sesta stagione consecutiva, un risultato che sarebbe eccezionale per la squadra di Gasperini e un parziale riscatto per le difficoltà sinora avute nel corso dell'anno solare. Nessuno squalificato in casa Atalanta (diffidati i soli Malinovskyj e Palomino), mentre in settimana si sono allenati a parte Pezzella, Sportiello e Tolói. Indisponibile Iličić, vanno verso il recupero Scalvini e Zapata. Nell'ultimo turno Atalanta in campo con il consueto 3-4-2-1: Musso; de Roon, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Mæhle; Malinovs'kyj e Pašalić ad agire dietro l'unica punta Muriel”. Questo il comunicato del Milan.