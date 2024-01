Milan-Atalanta, numeri e statistiche sul quarto di finale di Coppa Italia

Questa sera alle 21 a San Siro il Milan affronterà l'Atalanta, nei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco i numeri sul match con i nerazzurri

Oggi si fa sul serio. Dopo la vittoria di Empoli, stasera il Milantornerà in campo. Alle 21, a San Siro, i rossoneri affronteranno l'Atalanta in Coppa Italia. In palio ci sarà un posto in semifinale. La vincente del match affronterà la Fiorentina. Ieri infatti i viola hanno eliminato il Bologna. Il sito della Lega Serie A ha fornito numeri e statistiche sulla sfida tra il Diavolo e la Dea. Vediamoli nel dettaglio. Il focus: "Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime sette partite di Coppa Italia, con cinque vittorie e due pareggi nel parziale, il Milan ha perso due delle ultime quattro sfide (2V) disputate contro l’Atalanta nella competizione, compresa la più recente, proprio nel match di ritorno dei quarti di finale dell’edizione 2000/01 (i rossoneri superarono comunque il turno, grazie a un punteggio complessivo di 5-4).

I bergamaschi non hanno mai vintonelle cinque sfide di Coppa Italia giocate sul campo del Milan: quattro sconfitte, incluse le ultime due, e un pareggio, senza mai riuscire a tenere la porta inviolata (ben 11 reti incassate in totale, per una media di 2.2 a match).

I rossoneri hanno vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A TIM contro l’Atalanta senza subire gol, mentre sono stati sconfitti 3-2 al Gewiss Stadium nella partita di Serie A TIM del 9 dicembre.

Il Milan, entrato in gioco negli ottavi e arrivato fin qui grazie al 4-1 sul Cagliari, ha superato i quarti di finale di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque partecipazioni a questa fase (fa eccezione l’eliminazione per mano dell’Inter nella stagione 2020/21), dopo essere stato eliminato in questa fase della competizione in quattro delle cinque precedenti edizioni.

L’Atalanta, che ha invece avuto la meglio sul Sassuolo (3-1), ha alternato una vittoria (4) ad una sconfitta (3) in ciascuna delle ultime sette gare di Coppa Italia; i bergamaschi sono stati eliminati in sette delle ultime 10 volte in cui hanno raggiunto i quarti di finale delle competizione, comprese le due più recenti: sconfitta per 2-3 in casa contro la Fiorentina nel 2021/22 e ko per 1-0 sul campo dell’Inter nel 2022/23.

Olivier Giroud è andato in doppia cifra di reti per la 14ª stagione consecutiva considerando tutte le competizioni: è l`unico giocatore dei maggiori 5 tornei europei ad esserci riuscito dal 2010/11 ad oggi, da quando ha fatto il suo esordio nei Big-5.

Charles De Ketelaere, ex della sfida, invece, è l’unico giocatore tra quelli che militano in squadre di Serie A TIM a vantare almeno due gol segnati in tre competizioni diverse della stagione 2023/24: due in campionato, due in Europa League, due in Coppa Italia Frecciarossa". (legaseriea.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.