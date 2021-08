Milan ascolta James: “Mi manca solo di giocare in Italia”

Il calciatore, scaricato dal club inglese, apre al Bel Paese: lo spagnolo è pronto per una nuova avventura con cui rilanciarsi

Il Milan continua a lavorare imperterrito sul mercato. Dopo i tanti innesti in attacco, per i rossoneri è tempo di lavorare sulla trequarti per riempire il grosso vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu , passato su sponda nerazzurra.

Sono tantissimi i profili valutati da Maldini e Massara, che nonostante la crisi finanziaria, vogliono portare a Milano un fantasista, che prenda su di sé la squadra e crei nuove trame di gioco; dato che, come si è potuto vedere nell'amichevole col Nizza , Brahim Diaz non può ancora sostenere il reparto da solo.

E mentre il Milan cerca un nuovo trequartista, qualcuno in Inghilterra si mette sul mercato . James Rodriguez, durante una diretta su Twitch, ha strizzato l’occhio al nostro campionato, inviando un messaggio, nemmeno tanto subliminale: "La Serie A sarebbe una buona opzione. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra, mi manca soltanto l'Italia".

Il dialogo tra il club di Via Aldo Rossi e l’agente Jorge Mendes è partito : il procuratore portoghese sta cercando una sistemazione per il suo assistito e lo ha proposto anche a Maldini e Massara. Le parti si incontrerebbero volentieri ma l’ingaggio di James Rodriguez, 7 milioni all’anno, rappresenta un ostacolo difficile da superare nella trattativa.

A meno che il giocatore non accetti di scendere ad almeno 4 milioni, per rientrare nei parametri rossoneri, la trattativa non sembra aver possibilità di andare avanti. Però secondo alcuni quotidiani spagnoli, il taglio dello stipendio sembra uno "sforzo" che il colombiano potrebbe non considerare.