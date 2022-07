Zalaegerszegi TE vs Milan 3-2: il tabellino della gara di ieri

“Termina con una sconfitta di misura la seconda amichevole stagionale del Milan: in Ungheria, davanti a un'appassionata cornice di tifosi, è lo Zalaegerszegi TE a imporsi per 3-2. Padroni di casa protagonisti di un ottimo avvio nella prima mezzora , con i rossoneri che hanno poi reagito tra il finale dei primi 45' - con un rigore di Giroud - e soprattutto la ripresa, con un bell'impatto di Adli e un gol nel finale di Krunić. Milan che poi ha anche sfiorato, nel finale, la rete del 3-3 con capitan Calabria”.

“Dopo la sfida di sabato scorso a Colonia, un altro test impegnativo per la squadra di Pioli. Spazio per tanti, con l'undici iniziale in campo per un'ora di gioco e ben 10 cambi al 60' che hanno permesso a diversi giocatori - tutti reduci da impegni con le nazionali a giugno - di fare il loro esordio stagionale. La squadra adesso si trasferirà in Austria, per una quattro giorni di ritiro e allenamenti che culminerà nell'amichevole di mercoledì, ore 19.00, a Klagenfurt contro il Wolfsberger”.