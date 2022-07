Qui Milanello – Rossoneri in Ungheria: tra un’ora l’amichevole!

Il Milan di Stefano Pioli è volato in Ungheria per un test amichevole. Alle ore 18 il Milan giocherà contro il Zalaegerszegi.

Redazione Il Milanista

Continua la preparazione del Milan in vista dell'inizio della stagione 2022/2023. Oggi amichevole in Ungheria per il diavolo che alle ore 18 affronterà la formazione ungherese del Zalaegerszegi. Un avvicinamento al debutto in Serie A contro l'Udinese graduale per i rossoneri. Il 13 agosto a San Siro si comincerà a fare sul serio e proprio per questo ora è tempo di mettere benzina nelle gambe.

Il comunicato del Milan sull'allenamento di ieri dei rossoneri

Il Milan ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato in merito alla sessione di allenamento di ieri per gli uomini di Stefano Pioli. “Rossoneri negli spogliatoi alle 9.45 di ieri mattina a Milanello per poi iniziare l'allenamento odierno, quello finale alla vigilia della prossima amichevole che il Milan affronterà oggi, sabato 23 luglio alle 18.00, in Ungheria contro la formazione locale del Zalaegerszegi”.

Il report dell'allenamento di ieri agli ordini di Mister Pioli

“In apertura attivazione muscolare attraverso un circuito tecnico composto da ostacoli bassi, sagome e coni. Terminata la prima parte, spazio al possesso palla con la squadra divisa in due gruppi; a seguire fase tattica per poi concludere la sessione giocando la consueta partitella su campo ridotto”. Questo il comunicato del Milan in merito all'allenamento di ieri dei rossoneri agli ordini del tecnico Stefano Pioli.

Il comunicato del Milan sulla partita in programma oggi

“SABATO 23 LUGLIO

Il programma di oggi prevedeva la partenza per l'Ungheria in mattinata”. Poi i rossoneri hanno riposato e tra poco scenderanno in campo per la partita amichevole che si terrà tra un'ora contro la formazione ungherese del Zalaegerszegi che servirà per mettere benzina nelle gambe in vista dell'inizio della prossima stagione. <<<Sul nostro sito de IlMilanista.it potete trovare la diretta testuale del mercato rossonero sempre aggiornata. Sembrerebbe essere cambiato un obiettivo in vista della prossima stagione: Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro e stanno tentando il colpo!>>>