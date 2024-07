Milan, la risposta di Alvaro Morata arriverà dopo l’Europeo con la Spagna

Il Milan dopo aver visto sfumare la trattativa per Zirkzee , oggi ad un passo dal Manchester United, avrebbero virato su Alvaro Morata , centravanti dell'Atletico Madrid. I rossoneri stanno facendo pressing sullo spagnolo e sarebbero in fiducia di poter strappargli un "sì". Come riferito da Gianluca Di Marzio, la risposta di Morata arriverà dopo l'Europeo, che per la sua Spagna durerà fino alla finale di domenica.

Morata in questa stagione è sceso in campo in 35 presenze in Liga, andando in rete in 15 occasioni, apportando anche tre assist ai propri compagni. Anche in Champions League, Alvaro è riuscito a timbrare il cartellino in 5 occasioni, scendendo in campo in 10 presenze.