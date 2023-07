Milan, l’obiettivo uno per l’attacco si chiama Alvaro Morata

L'obiettivo numero uno per il reparto offensivo del Milan è Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. La società meneghina vuole affiancare...

L'obiettivo numero uno per il reparto offensivo del Milan è Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. La società meneghina vuole affiancare ad Olivier Giroud un attaccante di esperienza europea, che possa farlo rifiatare e che soprattutto possa giocare insieme a lui. L'agente del calciatore, Juanma López, è a contatto con i vertici del Milan, forte della volontà del giocatore che, negli ultimi tempi, avrebbe deciso insieme alla moglie (italiana) ed ai figli di lasciare Madrid per far ritorno nel nostro Paese.