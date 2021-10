Milan, seduta tattica in vista della Roma

Ecco il report della seduta rossonera in vista del big match di domenica sera contro la Roma di José Mourinho

Roma e Milan, due squadre che vogliono tornare ad essere grandi e che domenica si affronteranno in campionato. Una partita che i rossoneri vogliono vincere per mantenere la testa della classifica, consci che il Napoli affronterà una neopromossa come la Salernitana. I giallorossi vogliono vincere davanti al proprio pubblico per accorciare sulle tre formazioni che la precedono e per aggiungere punti al proprio bottino per la qualificazione alla prossima Champions League.La seconda avventura di Mourinho in Serie A prosegue con qualche difficoltà, come il 6 a 1 incassato contro il Bodo/Glimt, ma ha dalla sua la fiducia della dirigenza e dei tifosi. E oggi, ai microfoni del portale iberico Marca, l'ex Inter e Barcellona Samuel Eto'o ha parlato così del tecnico lusitano: "José è un fenomeno, è l'unico che vedo capace di far diventare campione d'Italia la Roma di nuovo dopo tanto tempo". Ecco il report della seduta odierna del Milan in vista della trasferta contro la Roma.