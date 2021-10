Verso la Roma: sarà Ibrahimovic contro Mourinho. Su Rebic…

Nove vittorie in 10 partite di campionato, ben 28 punti totalizzati e primo posto in classifica per il Milan. Ora sfida alla Roma.

Redazione Il Milanista

Ultimi dettagli per il Milan in vista della sfida di domani contro la Roma. Stefano Pioli aveva concesso ieri un giorno di riposo alla sua squadra, ma sono stati tanti i giocatori rossoneri che si sono comunque presentati a Milanello: c'erano per esempio Theo Hernandez, Brahim Diaz, Rebic, Bakayoko, Kalulu e Messias. Questa intanto la squadra arbitrale designata per il matchtraRomae Milan valido per l'11^ giornata di Serie A: Arbitro: MARESCA; Assistenti: CARBONE – LO CICERO; IV uomo: AYROLDI; VAR: MAZZOLENI; AVAR: DE MEO.

IBRA CONTRO MOU - Tra l'allenatore portoghese e l'attaccante svedese c'è stima reciproca, come testimoniano per esempio le parole pronciate dal tecnico qualche tempo fa su Zlatan: "La Champions? Vincerla vuol dire fare la storia, ma ci sono grandi tecnici e grandi giocatori che non l’hanno vinta. Per me il giocatore più incredibile degli ultimi 20 anni è Ibrahimovic . E’ ancora un giocatore fantastico nonostante abbia 39 anni". In passato anche Ibra ha speso belle parole nei confronti di Mourinho: "Ci sentiamo ancora, ha avuto un impatto sulla mia carriera incredibile - disse Zlatan nel marzo del 2019 -. È ancora lo Special One, sono sicuro che tornerà a vincere".

MILAN PER SOGNARE, ROMA PER SPERARE - Dovesse vincere Mou, qualcuno a Roma potrebbe anche riprendere in mano la tabella scudetto, a costo di sembrare pazzo, viceversa un successo del Diavolo manderebbe i giallorossi a -12, certificando la fine del sogno impossibile. Pioli comunque avrà un duro handicap: dovrebbe rinunciare nuovamente ad Ante Rebic. L'attaccante croato si è nuovamente allenato a parte, svolgendo cure e lavoro fisioterapico. Il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le gare contro Bologna e Torino non è stato ancora smaltito del tutto

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, leprobabiliformazioni di Roma e Milan per il match di domenica sera all'Olimpico:

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham.

MILAN: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.