Qui Milanello – Rossoneri in campo proprio in questi minuti

I rossoneri allenati da Stefano Pioli oggiscenderanno sui campi di Milanello per una seduta mattutina. Proprio come successo ieri

Il Milan allenato da Stefano Pioli è reduce da due allenamenti nella giornata di ieri. Stamattina il Milan è sceso in campo una sola volta per un allenamento mattutino.

Il comunicato del Milan sull'allenamento di pggi

“Ritrovo a Milanello questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per il primo dei due allenamenti in programma. Presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara.REPORT: L'allenamento del mattino è iniziato con la squadra divisa in due gruppi. Il primo ha svolto tutto l'allenamento in palestra dove, dopo l'attivazione muscolare, ha lavorato sulla forza tramite una serie di esercizi eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. Il secondo gruppo è uscito sul campo dove ha terminato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni, a seguire una serie di esercitazioni tecniche e lavoro aerobico prima di rientrare negli spogliatoi”.