Qui Milanello – Rossoneri in campo domattina, alle 14.30 parlerà Pioli

Il comunicato del Milan sull'allenamento di oggi

"Squadra questa mattina a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento focalizzato sul prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a Firenze sabato 4 marzo alle 20.45. Presenti, per seguire il lavoro dei rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara. REPORT: Inizio in palestra per l'attivazione muscolare per poi uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e i pali. A seguire, spazio a una serie di esercitazioni sul possesso palla che hanno anticipato la fase tattica della sessione odierna, conclusa con la consueta partitella su campo ridotto".