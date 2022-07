Qui Milanello – Oggi doppio allenamento nel ritiro austriaco

Nella giornata di oggi i rossoneri svolgeranno un doppio allenamento in vista dell'amichevole contro il Wolfsberger di mercoledì

Sul sito ufficiale del Milan potete trovare un comunicato ufficiale in merito al doppio allenamento di ieri e al doppio allenamento in programma anche oggi per i rossoneri.

Il comunicato ufficiale del Milan in merito al doppio allenamento di ieri

“Primo giorno in terra austriaca per il Milan, arrivato a Villach per svolgere un periodo di allenamenti che si concluderà mercoledì 27 luglio con l'amichevole contro il Wolfsberger.

IL REPORT DEL MATTINO

In mattinata, i calciatori e lo staff rossonero hanno svolto un "particolare" allenamento defaticante dopo l'amichevole di ieri in Ungheria, percorrendo una quindicina di chilometri in bicicletta. Nel pomeriggio, poi, l'allenamento allo Sportzentrum Landskron: inizialmente programmata a porte chiuse, la seduta è diventata aperto al pubblico su decisione di Stefano Pioli visto il gran numero di tifosi rossoneri accorsi al centro sportivo”.

Il comunicato ufficiale del Milan sul report del pomeriggio e sul doppio allenamento in programma oggi

“IL REPORT DEL POMERIGGIO

I calciatori hanno svolto una prima parte di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti con l'ausilio degli ostacoli e dei coni. Squadra divisa poi in due gruppi: da una parte partitella a campo ridotto, dall'altra esercizi di tecnica individuale con la palla. A seguire calcio tennis, e una stazione di 3 vs 1 finalizzati al tiro in porta. Infine, il gruppo ha svolto delle ripetute correndo sul campo.

LUNEDÌ 25 LUGLIO

Domani prevista doppia seduta per i rossoneri, sempre nel ritiro austriaco". Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito al doppio allenamento svolto ieri dagli uomini di Stefano Pioli e al doppio allenamento che dovranno affrontare anche quest'oggi nel ritiro austriaco.