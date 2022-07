Calciomercato Milan, news su De Ketelaere e un altro colpo: “C’è l’offerta!”

Il Milan si muove eccome, il calciomercato rossonero è in pieno fermento e si attendono novità a breve. Soprattutto per un nome in particolare: Charles De Ketelaere . E' lui l'obiettivo numero uno del mercato del Milan. Come vi abbiamo riferito nelle scorse ore però, Maldini e Massara non vogliono aspettare ancora a lungo, al massimo un altro paio di giorni. Poi vireranno su altri nomi. Le prossime ore dunque saranno decisive per De Ketelaere : dentro o fuori. Intanto, direttamente dal Belgio, arrivano alcune news proprio sul trequartista classe 2001.

Novità non proprio positive, ma che confermano quanto vi abbiamo riferito nelle scorse ore: il Milan non vuole giocare al rialzo per il trequartista, nonostante le richieste del Brugge. Un'ulteriore conferma infatti arriva direttamente dal giornalista belga di RTL Alexandre Braeckman, che su Twitter ha rivelato: "Questa saga diventa infinita e quasi incomprensibile. Nulla è cambiato oggi, assolutamente niente. Milan, nessun cambio: 30 milioni cash più 2 di bonus. Lato Brugge, conferma: NESSUNA novità da Bruges. La richiesta rimane di 35 milioni". Le parti dunque non sembrerebbero volersi venire incontro ma, come sottolineato in apertura, il momento della verità è vicino. E intanto il Milan si muove anche verso altre direzioni. Tanto che Maldini sarebbe pronto a presentare la prima offerta rossonera per un altro grande obiettivo di mercato <<<