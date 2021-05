Milan, al vaglio le alternative a Pioli

Ecco i profili monitorati dal Milan

MILANO - Il Milan rischia di mandare all’aria una stagione che lo ha visto protagonista fin dalla prima giornata di campionato. La dirigenza era consapevole di aver fatto un buon lavoro nelle sessioni di mercato, ma nemmeno loro, forse, credevano che la squadra avrebbe potuto competere per lo scudetto fin da questa stagione. L’obiettivo stagionale era, è e sarà tornare in Champions League. E fino a qualche settimana tutti erano certi che la formazione guidata da Pioli ci sarebbe riuscita. Poi però quel meccanismo perfetto, che tanto aveva fatto innamorare i tifosi, si è inceppato: più o meno con l’annuncio della partecipazione alla Super League. Un progetto respinto subito dai tifosi. Ed è importante sottolineare come il Milan creda ancora alla realizzazione e alla partecipazione a una lega elitaria tanto che ora rischia, secondo quanto riportato da ESPN, anche l’esclusione dalle coppe europee per i prossimi due anni. La partecipazione alla Champions League è al centro del progetto del fondo Elliott che porterebbe al club rossonero soldi e visibilità che potrebbero avvicinare il club anche a un’eventuale compratore.

La presenza o meno alla prossima Coppa Campioni poi è legata a doppio filo con il futuro di Stefano Pioli . Secondo molti rumors se il tecnico dovesse fallire l’obiettivo il Milan cambierà guida tecnica. E non mancano i candidati: Luciano Spalletti, Maurizio Sarri e Paulo Fonseca . Per il primo bisogna sfidare il Napoli, ma l’ex Inter abbraccerebbe volentieri il progetto rossonero. Sarri, sedotto e abbandonato dalla Roma, sarebbe un’opportunità unica a detta di molti. Fonseca , invece, resta una suggestione.

Sarà importante capire il prima possibile per il Milan chi sarà la guida tecnica per il futuro, anche per impostare il mercato. Anche perché alcuni svincolati si stanno accasando: come Florian Thauvin, seguito per due sessioni di mercato e ora vicinissimo ai messicani del Tigres.