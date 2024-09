Milan News – Annuncio improvviso: “Trattativa in corso! Ibra vuole chiudere” | Mercato

Il mercato estivo ha appena chiuso i battenti, ma in casa Milan il lavoro è continuo e le ultime news in merito lo confermano. Ibrahimovic e soci hanno ancora parecchio lavoro da fare, sia internamente che in prospettiva futura. Innanzi tutto bisogna far rientrare immediatamente i casi Theo Hernandez e Rafael Leao, con i quali lo stesso Ibra avrà un confronto diretto per calmare le acque. Poi il dirigente rossonero lavorerà anche su altri fronti importanti, alcuni anche di calciomercato. In particolare, attenzione a una trattativa di cruciale importanza per il Milan che starebbe già entrando nel vivo: ecco i dettagli <<<